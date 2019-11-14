Caputi: "Antonucci starebbe benissimo in viola. Florenzi? Costa caro, lo costringono ad andare.."

Il noto giornalista Massimo Caputi si è così espresso a Radio Sportiva sul caso Alessandro Florenzi, terzino secondo molti in uscita dalla Romaed accostato anche alla Fiorentina: " Lo stanno costringe...

Il noto giornalista Massimo Caputi si è così espresso a Radio Sportiva sul caso Alessandro Florenzi, terzino secondo molti in uscita dalla Romaed accostato anche alla Fiorentina: " Lo stanno costringendo a lasciare la Capitale, ha anche Spinazzola e Santon davanti. In attacco invece sono intoccabili Zaniolo, Perotti, Mkhitaryan e Kluivert. Quest'anno non può permettersi di stare in panca, non vuole perdere l'Europeo. Doveva essere il terzo capitano romano dopo Totti e De Rossi, ma la situazione mi pare ormai ineluttabile... Però guadagna tanti soldi, non lo vedo in viola è un acquisto caro".

Stuzzicato su un altro giallorosso, il giovanissimo Mirko Antonucci, si è così espresso: "Ci starebbe bene in maglia viola, è il tipo di giocatore che piace a Montella. Lo vedo adatto anche perché i viola hanno già tanti giovani. Nasce come esterno ma sa giocare anche da seconda punta".