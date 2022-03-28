La farsa continua, anche Florenzi e Politano si rendono indisponibili per la Turchia e lasciano l'Italia

Dopo la sconfitta contro la Macedonia e il conseguente fallimento mondiale, quasi 10 giocatori hanno abbandonato la nazionale

Ci sono altre due defezioni nel gruppo della Nazionale, che domani giocherà a Konya contro la Turchia. Si tratta di Matteo Politano e Alessandro Florenzi, che si aggiungono alla lista degli indisponibili (Berardi, Jorginho, Mancini, Immobile, Insigne, Luiz Felipe, Verratti).

L’attaccante del Napoli e il terzino del Milan pranzeranno con i compagni, per poi rientrare nei club di rispettiva appartenenza. Nulla di grave per Florenzi secondo quanto scrive Milan News, al giocatore del Milan dovrebbe bastare solo un po’ di riposo per risolvere il problema.

Ne ha parlato anche Roberto Mancini in conferenza stampa: “Stamattina abbiamo avuto ancora problemi fisici con Politano e Florenzi che non sono al meglio. Tornano a casa subito perché non avrebbero giocato domani. Alcuni giocatori che sono andati via avevano problemi. Insigne aveva un problema fisico che aveva pure al Napoli, già da prima. Sarebbe andato comunque in tribuna. Immobile non avrebbe giocato e sarebbe andato in tribuna. Mancini aveva problemi, Verratti aveva una contrattura. Io li ho obbligati ad andare via perché se posso fare qualcosa per loro e per i club noi lo facciamo”.

VERONICA MAFFEI SI RACCONTA

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