Veronica Maffei: "Saponara e Biraghi mi hanno rivelato i dettagli più interessanti della loro vita"

Insieme a Rossella Petrillo, l'altro volto femminile dei social della Fiorentina è Veronica Maffei, che si è raccontata

Uno dei due volti femminili sui social della Fiorentina, Veronica Maffei, ha parlato a La Nazione, queste le sue parole e il suo racconto: «Una passione nata all’università quella per i viola. E non è un caso che la prima gara allo stadio sia stata in un derby col Siena nel settore ospiti.

Raccontare le storie dei personaggi? È uno degli aspetti che nel lavoro mi appassiona di più. In tal senso Saponara e Biraghi sono i giocatori che mi hanno rivelato i dettagli più interessanti della loro vita. Nella mia esperienza alla Fiorentina però non potrò mai scordare la giornata inaugurale del Viola Park

Ma qual è il suo rapporto con la famiglia viola? «Sono privilegiata, perché ogni giorno ricevo stima e affetto dalla società: non tutti gli ambienti lavorativi sono così. Il club è molto attento alle esigenze familiari: sono anche madre e devo conciliare le esigenze personali con il lavoro»

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