Florenzi, la soluzione più probabile è la Fiorentina. Il nodo da sciogliere? Il pesante ingaggio

Florenzi non vuole perdere l'Europeo quindi il mercato di gennaio può essere una buona occasione per andare in un club che gli permetta di giocare con continuità. Il capitano della Roma vorrebbe andar...

Florenzi non vuole perdere l'Europeo quindi il mercato di gennaio può essere una buona occasione per andare in un club che gli permetta di giocare con continuità. Il capitano della Roma vorrebbe andarsene soltanto in prestito e restare in Italia. Il primo a muoversi è stato Ferrero che vorrebbe portarlo a Genova, sponda Samp. Il Cagliari anche lo segue ma la soluzione più probabile è la Fiorentina, visti i buoni rapporti con Montella ed il ds Pradè. Florenzi potrebbe coprire più ruoli. Il problema? Sicuramente l'ingaggio, ad ora il romanista guadagna 3 milioni a stagione ed un trasferimento è possibile solo se la Roma contribuisce al pagamento. Lo riporta Il Corriere dello Sport.