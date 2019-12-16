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Florenzi sarà addio: "Presto vi farò piangere tutti". Fiorentina a un passo, ecco la formula

Secondo quello che scrive La Gazzetta dello Sport, quella di ieri potrebbe essere stata l’ultima partita di Alessandro Florenzi con la Roma. Almeno per ora, se non ci saranno ripensamenti. Ieri ha inf...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 dicembre 2019 11:32
Florenzi sarà addio: "Presto vi farò piangere tutti". Fiorentina a un passo, ecco la formula -
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Secondo quello che scrive La Gazzetta dello Sport, quella di ieri potrebbe essere stata l’ultima partita di Alessandro Florenzi con la Roma. Almeno per ora, se non ci saranno ripensamenti. Ieri ha infatti dichiarato: "Domani vi verrò a trovare alla cena aziendale vi farò un discorso strappalacrime, di quelli che faranno piangere un po’ tutti", il saluto in zona mista a un dipendente del club giallorosso. La Fiorentina è molto vicina, anche se la variabile Montella è importante. Firenze gli permetterebbe di non spostare la famiglia da Roma. Il prestito di sei mesi (con eventuale diritto di riscatto) gli garantirebbe una certezza: l’eventuale saluto potrebbe essere un arrivederci e non un addio.

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