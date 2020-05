Oggi Repubblica parla del mercato che verrà in casa viola. Sicuramente molto dipenderà dal futuro di Chiesa ma ci saranno comunque rinforzi. Terzic è in uscita, l’idea è Spinazzola, la Roma potrebbe lasciarsi andare. Si parlerà poi di Dalbert con l’Inter e del rinnovo di Milenkovic. Amrabat? Arriverà, futuro in bilico per Badelj e Benassi. Florenzi? Lascerà definitivamente la Roma al suo rientro da Valencia, potrebbe essere il grande colpo dei viola.