Corriere fiorentino, centrocampo non da Europa. I rinforzi possibili sono Berge e Florenzi, ecco il costo
Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere fiorentino il reparto più carente è il centrocampo, con una mancanza assoluta di riserve all'altezza. Piace sempre Berge, regista del Genk, ma cost...
A cura di Redazione Labaroviola
12 novembre 2019 11:34
Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere fiorentino il reparto più carente è il centrocampo, con una mancanza assoluta di riserve all'altezza. Piace sempre Berge, regista del Genk, ma costa 25 milioni mentre spunta l'opzione Florenzi, in rotta con il nuovo tecnico della Roma Fonseca.