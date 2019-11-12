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Corriere fiorentino, centrocampo non da Europa. I rinforzi possibili sono Berge e Florenzi, ecco il costo

Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere fiorentino il reparto più carente è il centrocampo, con una mancanza assoluta di riserve all'altezza. Piace sempre Berge, regista del Genk, ma cost...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 novembre 2019 11:34
Corriere fiorentino, centrocampo non da Europa. I rinforzi possibili sono Berge e Florenzi, ecco il costo -
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Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere fiorentino il reparto più carente è il centrocampo, con una mancanza assoluta di riserve all'altezza. Piace sempre Berge, regista del Genk, ma costa 25 milioni mentre spunta l'opzione Florenzi, in rotta con il nuovo tecnico della Roma Fonseca.

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