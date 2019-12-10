Florenzi può lasciare a gennaio la Roma in prestito. Su di lui Fiorentina, Cagliari e Samp

Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, Florenzi valuterà l'ipotesi di lasciare la Roma in prestito durante il mercato di gennaio. In questo modo potrebbe giocarsi la chance per essere convoca...

Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, Florenzi valuterà l'ipotesi di lasciare la Roma in prestito durante il mercato di gennaio. In questo modo potrebbe giocarsi la chance per essere convocato agli Europei. La Fiorentina è su di lui ma ci sono anche Cagliari e Sampdoria.