Florenzi, la Fiorentina si avvicina. Prestito di almeno sei mesi e riscatto di 20-25 milioni
Secondo La Nazione, Florenzi avrebbe già deciso di lasciare la Roma. Il giocatore ha molto mercato ma è stata soprattutto la Fiorentina a muoversi su di lui. Del Montella e Pradè lo conoscono bene e...
Secondo La Nazione, Florenzi avrebbe già deciso di lasciare la Roma. Il giocatore ha molto mercato ma è stata soprattutto la Fiorentina a muoversi su di lui. Del Montella e Pradè lo conoscono bene e lo apprezzano molto, e si sa come Florenzi sa bene quali ambizioni ha la nuova Fiorentina. Il giocatore può lasciare i giallorosso in prestito fino a giugno o con la formula di un anno e mezzo, quando la Fiorentina potrebbe far valere un diritto di riscatto prefissato adesso. Il costo sarà molto importante visto che si parla di una valutazione compresa tra i 20 e i 25 milioni