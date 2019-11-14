Florenzi, la Fiorentina si avvicina. Prestito di almeno sei mesi e riscatto di 20-25 milioni

Secondo La Nazione, Florenzi avrebbe già deciso di lasciare la Roma. Il giocatore ha molto mercato ma è stata soprattutto la Fiorentina a muoversi su di lui. Del Montella e Pradè lo conoscono bene e...

A cura di Redazione Labaroviola 14 novembre 2019 11:21

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