Sabatini: "Florenzi può lasciare davvero la Roma. O è finito oppure non può stare a guardare. Samp passo indietro, Inter ok"

Il giornalista di Sport Mediaset Sandro Sabatini ha parlato del possibile addio di Florenzi alla Roma: “Credo che potrebbe davvero andare via dalla Roma. O è finito - le sue dichiarazioni - oppure non...

Il giornalista di Sport Mediaset Sandro Sabatini ha parlato del possibile addio di Florenzi alla Roma: “Credo che potrebbe davvero andare via dalla Roma. O è finito - le sue dichiarazioni - oppure non può restare a guardare dalla panchina. Andare alla Samp sarebbe un salto all’indietro troppo grande, mentre la destinazione Inter è una pista da seguire”.