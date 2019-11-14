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Sabatini: "Florenzi può lasciare davvero la Roma. O è finito oppure non può stare a guardare. Samp passo indietro, Inter ok"

Il giornalista di Sport Mediaset Sandro Sabatini ha parlato del possibile addio di Florenzi alla Roma: “Credo che potrebbe davvero andare via dalla Roma. O è finito - le sue dichiarazioni - oppure non...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 novembre 2019 17:37
Sabatini: "Florenzi può lasciare davvero la Roma. O è finito oppure non può stare a guardare. Samp passo indietro, Inter ok" -
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Il giornalista di Sport Mediaset Sandro Sabatini ha parlato del possibile addio di Florenzi alla Roma: “Credo che potrebbe davvero andare via dalla Roma. O è finito - le sue dichiarazioni - oppure non può restare a guardare dalla panchina. Andare alla Samp sarebbe un salto all’indietro troppo grande, mentre la destinazione Inter è una pista da seguire”.

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