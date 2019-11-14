Pruzzo su Florenzi: "La Roma cerca già il sostituto. Fossi in lui me ne andrei, non all'Inter.."

L'ex attaccante Roberto Pruzzo ha commentato all'emittente Radio Radio presente e il possibile futuro di Alessandro Florenzi, accostato anche alla Fiorentina in questi giorni: "La Roma cerca già il su...

L'ex attaccante Roberto Pruzzo ha commentato all'emittente Radio Radio presente e il possibile futuro di Alessandro Florenzi, accostato anche alla Fiorentina in questi giorni: "La Roma cerca già il suo sostituto, fossi stato in lui, mi sarei fatto prima due domande in anticipo. Se non lascia la Roma farà la riserva fino a maggio. Però non andrei all'Inter, ci vorrebbe una squadra che lo fa giocare di più".