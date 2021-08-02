Il Messaggero, Fiorentina su Florenzi. Da battere la concorrenza di Lione e Atletico Madrid

Alessandro Florenzi lascerà la Roma. Sull'esterno campione d'Europa ci sono Fiorentina, Lione ed Atletico Madrid

La Fiorentina è interessata ad Alessandro Florenzi. Dopo l'esperienza al Psg, l'esterno campione d'Europa lascerà la Roma. Stando a quanto riportato nell'edizione odierna de Il Messaggero, sull'esterno classe '91 ci sono anche Lione e Atletico Madrid.

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