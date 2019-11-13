Tuttosport conferma: la Fiorentina ha già fatto un sondaggio per Florenzi, ma ci sono anche altre squadre

La Fiorentina vuole Florenzi, ma che concorrenza!

Tuttosport oggi conferma la voce che circola da giorni: la Fiorentina vuole Alessandro Florenzi a gennaio. Il giornale di Torino parla di un vero e proprio sondaggio effettuato per il calciatore della Roma, che però è seguito anche da Inter e Sampdoria in Italia, e dal Lione di Garcia all'estero.