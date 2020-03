Secondo quanto riporato da La Gazzetta Dello Sport, nell’edizione odierna, la Fiorentina avrebbe incassato l’ok da Alessandro Florenzi per la prossima stagione. Il terzino ex Roma, attualmente in forza al Valencia tornerà in Italia al termine della stagione vista la scadenza del prestito. La trattativa con la Roma non è semplice ma si lavorerà sulla base del prestito con diritto oppure obbligo di riscatto per tingere di viola il classe ’91.