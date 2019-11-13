Sky Sport, Di Marzio rivela: "Contatti tra la Fiorentina e Florenzi, a gennaio potrebbe andare a Firenze. Il ruolo..."

Ecco quanto scrive Sky Sport sul proprio sito dopo le rivelazioni in diretta a Sky Sport 24 dal noto esperto Gianluca Di Marzio:"Alessandro Florenzi è una notizia, non un caso. Una notizia di mercato,...

Ecco quanto scrive Sky Sport sul proprio sito dopo le rivelazioni in diretta a Sky Sport 24 dal noto esperto Gianluca Di Marzio:

" Alessandro Florenzi è una notizia, non un caso. Una notizia di mercato, un possibile colpo per gennaio. Non è la voglia di lasciare la Roma, quanto piuttosto la volontà di giocare per non perdere Euro 2020. Questa l'unica motivazione che potrebbe separare Florenzi dalla squadra di cui è anche capitano. Il classe '91 è ormai una riserva, impiegato per appena 12 minuti da Fonseca nelle ultime cinque partite ufficiali. Per questa ragione, Alessandro Florenzi sta iniziando a valutare l'ipotesi di trasferirsi a gennaio, anche se non c'è ancora in piedi alcuna trattativa.

Ci sono stati dei contatti con la Fiorentina, dove ci sono Vincenzo Montella, allenatore che lo fece esordire in Serie A 8 anni fa, e Daniele Pradè, direttore sportivo che lo conosce benissimo. Nelle idee tattiche viola, Florenzi potrebbe essere più esterno alto (in un tridente con Ribery e Chiesa) piuttosto he terzino destro, ruolo ricoperto ottimamente fin qui da Lirola"

https://www.labaroviola.com/la-nazione-florenzi-alla-fiorentina-due-grandi-fattori-possono-portare-il-romanista-a-firenze/86259/