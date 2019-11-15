Pradè: "Mai contattato Florenzi, siamo contenti di Montella. Ecco cosa faremo a gennaio"

Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradé, ha parlato ​a margine della presentazione del libro di Giancarlo Antognoni delle prossime mosse di mercato del club viola allontanando sia le voc...

Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradé, ha parlato ​a margine della presentazione del libro di Giancarlo Antognoni delle prossime mosse di mercato del club viola allontanando sia le voci pessimistiche sul futuro di Montella sia la possibilità di acquistare Florenzi a gennaio.

"Fiorentina su Florenzi? Aria fritta, posso solo dire che gli ho fatto il primo contratto, gli voglio bene, ma è un giocatore della Roma e non ho mai parlato né con il club, né con lui o il suo agente"

"Mercato? Da qui a 40 giorni può accadere di tutto, noi sappiamo cosa fare per migliorarci, siamo stati onesti con la gente. Senza mancare di ambizione questo sarà un anno di costruzione, proprio quello che stiamo facendo. Anche la sconfitta di Cagliari serve a capirlo".

Montella? Non capisco la negatività su di lui, noi siamo contenti del lavoro che sta facendo. La squadra è a ranghi ridotti, al ritorno vedremo le condizioni ma dobbiamo fare tutti di più. Potremo contare anche sul rientro di Ribery, importante sia dal punto vista tecnico-tattico, che del carisma".

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