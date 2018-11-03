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Florenzi: "Oggi abbiamo buttato via di punti. La Roma ha giocato a calcio, il rigore..."

Dopo il pareggio con la Fiorentina ai microfoni di Sky Sport parla il romanista Florenzi: "Oggi si è vista una buona Roma, abbiamo giocato a calcio per novanta minuti, a differenza di altre volte. Pen...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 novembre 2018 19:56
Florenzi: "Oggi abbiamo buttato via di punti. La Roma ha giocato a calcio, il rigore..." -
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Dopo il pareggio con la Fiorentina ai microfoni di Sky Sport parla il romanista Florenzi: "Oggi si è vista una buona Roma, abbiamo giocato a calcio per novanta minuti, a differenza di altre volte. Penso che con un po' più di cattiveria avremmo potuto vincerla: oggi sono due punti persi per noi. Il rigore? Alcuni arbitri lo danno, altri no. Dispiace per i nostri tifosi che sono arrivati in massa a Firenze".

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