Florenzi: "Oggi abbiamo buttato via di punti. La Roma ha giocato a calcio, il rigore..."

Dopo il pareggio con la Fiorentina ai microfoni di Sky Sport parla il romanista Florenzi: "Oggi si è vista una buona Roma, abbiamo giocato a calcio per novanta minuti, a differenza di altre volte. Pen...

Dopo il pareggio con la Fiorentina ai microfoni di Sky Sport parla il romanista Florenzi: "Oggi si è vista una buona Roma, abbiamo giocato a calcio per novanta minuti, a differenza di altre volte. Penso che con un po' più di cattiveria avremmo potuto vincerla: oggi sono due punti persi per noi. Il rigore? Alcuni arbitri lo danno, altri no. Dispiace per i nostri tifosi che sono arrivati in massa a Firenze".