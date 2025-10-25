Florenzi: “Con Pioli ho vissuto tanto, sono sicuro che saprà riportare in alto la Fiorentina”

Ospite del programma Deejay Football Club su Radio Deejay con Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni, Alessandro Florenzi si è soffermato a parlare del suo ex allenatore Stefano Pioli, dedicandogli parole di...

Ospite del programma Deejay Football Club su Radio Deejay con Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni, Alessandro Florenzi si è soffermato a parlare del suo ex allenatore Stefano Pioli, dedicandogli parole di grande affetto e riconoscenza:

“Di Pioli si parla spesso dell’allenatore, ma poco dell’uomo che è. Mi è stato vicino in tanti momenti difficili della mia carriera, soprattutto durante i due infortuni. Ancora oggi ci sentiamo: parliamo poco di calcio e molto più di vita. È stato una persona importante per me e spero possa riportare in alto una piazza come Firenze, anche se so che lui può farcela ovunque. Al Milan con Pioli abbiamo attraversato periodi difficili, ma alla fine siamo sempre riusciti a rialzarci. In una squadra le responsabilità di una sconfitta non devono mai ricadere su una sola persona: vanno divise tra vari fattori e tra tutti i membri del gruppo. Ho sempre pensato che in una squadra si debba remare tutti nella stessa direzione. Se anche solo uno rema contro, difficilmente si raggiunge l’obiettivo.”