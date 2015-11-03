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Notizie Ivan Zazzaroni Fiorentina

Zazzaroni: "La Fiorentina è il più grande spreco degli ultimi dieci anni. Vietato abbandonare la Conference"

30 marzo 2026 19:47

Zazzaroni: ”I giocatori senza grandi attributi soffrono i fischi durante la partita”

02 dicembre 2025 10:23

Florenzi: “Con Pioli ho vissuto tanto, sono sicuro che saprà riportare in alto la Fiorentina”

25 ottobre 2025 13:38

Zazzaroni: "Campagna acquisti ok ma sono tutti sotto i loro standard: Pioli può trovare la soluzione"

20 ottobre 2025 10:11

Zazzaroni scrive: "Barone lavorava per tre, il calcio la sua passione. Era un tipo da battaglia"

20 marzo 2024 09:49

Zazzaroni: "Proprietà Fiorentina sempre presente, sa fare calcio. Coppa Italia? C'è stato qualche difetto strategico"

27 maggio 2023 13:58

Caressa non ha dubbi: "Vince l'Inter contro la Fiorentina". Ma Zazzaroni non è d'accordo

26 settembre 2020 17:42

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