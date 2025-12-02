Zazzaroni: ”I giocatori senza grandi attributi soffrono i fischi durante la partita”

Zazzaroni, parlando al podcast Numero 1, ha commentato così la situazione legata a Dzeko:

«Dzeko ha totalmente ragione quando dice: “Criticateci dopo, non durante”. Non sta assolutamente dando la colpa ai tifosi. In quella partita persa 1-0 in casa, i tifosi fischiavano a ogni tocco di palla: lo hanno confermato anche altri giocatori, e questo dà fastidio alla squadra. Non a lui, perché è un grande professionista, ma chi ha meno personalità può soffrire la situazione e rendere meno di quanto vorrebbe. Sullo 0-1 non era certo finita 6-0: si poteva ancora recuperare, e in quei momenti i fischi non aiutano.»