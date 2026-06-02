Zazzaroni: “Vanoli? Addio un po’ sorprendente. Sta storia dell’idea di gioco mi ha rotto i co****ni”

Zazzaroni si esprime sul prossimo allenatore della Fiorentina

Zazzaroni è intervenuto a Radio Bruno parlando del nuovo progetto e allenatore della Fiorentina: “Vanoli? La fine del rapporto con Vanoli è abbastanza sorprendente, ha fatto bene e sicuramente ha inciso l’idea della piazza e la voglia di cambiare e dimenticare la stagione. Vanoli ha fatto ciò che doveva fare, salvando la squadra con anticipo rispetto alla fine del campionato. Grosso è uno dei giovani allenatori più considerati in Italia e la Fiorentina ha scelto un allenatore emergente, che ha fatto un campionato importantissimo al Sassuolo e soddisfa i tifosi questa scelta di Paratici e Commisso. Grosso è bravo, un tipo molto particolare. Non è facile nelle interviste, ma è molto simpatico quando vuole. Ha tutti gli strumenti per fare bene. Il Bologna e il Napoli avevano guardato con molto interesse a lui. Sta storia dell’idea di gioco mi ha un po’ rotto i co*****i, ciò che conta sono i calciatori. Gli allenatori devono far esprimere al massimo i giocatori. Avete visto tutto sto gioco nella finale di Champions? Conta il risultato, poi possiamo raccontarci ciò che vogliamo. A Firenze non è semplice perchè è molto critica, basti pensare ai tempi di Italiano e Palladino. La piazza ama moltissimo la squadra e chiede moltissimo”.