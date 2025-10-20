Zazzaroni: “Campagna acquisti ok ma sono tutti sotto i loro standard: Pioli può trovare la soluzione”

Ivan Zazzaroni ha parlato dell’ultimo posto in classifica della Fiorentina, reduce dalla seconda sconfitta consecutiva contro il Milan nuovamente per 2-1.
Ecco le parole del direttore de “Il Corriere dello Sport“:
“I problemi, ora, sono tutti di Pioli “no fire” che ha incassato 3 soli punti su 21. La Fiorentina è una squadra sospesa nei (suoi) vuoti. A San Siro Kean ha corso male e tenuto pochissimi palloni, il centrocampo di palleggiatori è sembrato troppo leggero e la difesa, al solito, poco protetta. Questa crisi, lo confesso, mi sorprende.
La campagna acquisti mi era piaciuta, sconcertante è ovviamente il rendimento generale: quasi tutti i giocatori – tra vecchi e nuovi – sono decisamente sotto il proprio standard. La soluzione la può individuare o indicare solo Stefano”.
L'ottimismo del direttore de Il Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni che mantiene la fiducia intorno alla figura di Stefano Pioli
