Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Zazzaroni: “Campagna acquisti ok ma sono tutti sotto i loro standard: Pioli può trovare la soluzione”

Rassegna Stampa

Redazione

20 Ottobre · 10:11

TAG:

#FiorentinaIvan ZazzaroniPioli

di

L'ottimismo del direttore de Il Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni che mantiene la fiducia intorno alla figura di Stefano Pioli

Ivan Zazzaroni ha parlato dell’ultimo posto in classifica della Fiorentina, reduce dalla seconda sconfitta consecutiva contro il Milan nuovamente per 2-1.
Ecco le parole del direttore de “Il Corriere dello Sport“:
“I problemi, ora, sono tutti di Pioli “no fire” che ha incassato 3 soli punti su 21.  La Fiorentina è una squadra sospesa nei (suoi) vuoti. A San Siro Kean ha corso male e tenuto pochissimi palloni, il centrocampo di palleggiatori è sembrato troppo leggero e la difesa, al solito, poco protetta. Questa crisi, lo confesso, mi sorprende.
La campagna acquisti mi era piaciuta, sconcertante è ovviamente il rendimento generale: quasi tutti i giocatori – tra vecchi e nuovi – sono decisamente sotto il proprio standard.   La soluzione la può individuare o indicare solo Stefano”.

