Zazzaroni: “La Fiorentina è il più grande spreco degli ultimi dieci anni. Vietato abbandonare la Conference”

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ha parlato all’interno de Il Pentasport di Radio Bruno dei temi di attualità in casa viola.

Su Ndour:

“Ieri parlavo con Silvio Baldini che mi ha detto che per me un grosso giocatore è Ndour. Perché Ndour non è titolare inamovibile?”

Sulla stagione viola:

“La Fiorentina è il più grande spreco degli ultimi 10 anni. La squadra è una buona squadra; hai avuto l’infortunio di Kean, lo stato di forma calante di Gudmundsson e di De Gea. Come squadra è molto più forte di altre 8-10 che gli stanno davanti.”

Sulla Conference:

“La salvezza piano piano potrebbe averla conquistata. La Fiorentina credo abbia gli strumenti di fare entrambe le cose e non si abbandona mai una competizione europea. Deve cercare di passare il turno con il Crystal Palace”.

Su Italiano:

“Vergognatevi, l’avete mandato via criticandolo. E’ un allenatore veramente molto bravo. A Firenze se hai tre vorrebbe quattro, se hai cinque vorrebbe sei…”