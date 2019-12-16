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Florenzi misterioso: "Domani alla cena di squadra farò un discorso commovente" Sara' addio?

Uscendo dalla zona mista dopo la vittoria contro la SPAL, il capitano della Roma Alessandro Florenzi ha detto a una dipendente del club giallorosso: “Domani sera alla cena di squadra vi farò un discor...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 dicembre 2019 08:31
Florenzi misterioso: "Domani alla cena di squadra farò un discorso commovente" Sara' addio? -
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Uscendo dalla zona mista dopo la vittoria contro la SPAL, il capitano della Roma Alessandro Florenzi ha detto a una dipendente del club giallorosso: “Domani sera alla cena di squadra vi farò un discorso strappalacrime che vi farà commuovere”. Domani sera è infatti in programma una cena tra tutti i dipendenti della Roma in cui Florenzi, alla prima stagione da capitano, dovrà ovviamente tenere un discorso. Frase comunque abbastanza enigmatica del calciatore, che sembra avere le valigie già pronte in vista del mercato di gennaio.

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