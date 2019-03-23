Florenzi, lesione muscolare al polpaccio sinistro: salterà la Fiorentina

Alessandro Florezi, il giocatore della Roma, salterà le gare contro il Napoli, la Fiorentina e la Sampdoria. La Roma ha perso Alessandro Florenzi per 2-3 settimane per un risentimento muscolare al pol...

Alessandro Florezi, il giocatore della Roma, salterà le gare contro il Napoli, la Fiorentina e la Sampdoria. La Roma ha perso Alessandro Florenzi per 2-3 settimane per un risentimento muscolare al polpaccio accusato in Nazionale. Il terzino giallorosso è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione del soleo della gamba sinistra. Dovrebbe rientrare in vista della sfida contro l'Udinese del prossimo 13 aprile, Ranieri si affiderà a Karsdorp e Santon.

Fonte: sportmediaset.com