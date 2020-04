Secondo La Nazione asse caldo Firenze-Roma. Florenzi, di rientro a Roma dal prestito al Valencia sembra destinato a vestire la maglia viola. Ma non solo, la Fiorentina e la Roma sembra che stiano parlando anche di Biraghi, se non dovesse essere riscattato dall’Inter. Pradè e Barone sarebbe subito pronti a girarlo ai giallorossi per portare Spinazzola alla Fiorentina. Probabilmente il tutto per uno scambio di prestiti senza obbligo di riscatto.