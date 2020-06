Da Roma spingono, Vlahovic giallorosso per Florenzi e Spinazzola alla Fiorentina. I dettagli

Questo è quello che scrive il portale di casa giallorossa Romalive.it per quanto riguarda un possibile accordo tra Fiorentina e Roma, sul piatto tanti giocatori. Ecco la loro notizia:

“Asse caldo tra Firenze e Roma. Ormai da diversi mesi, Fiorentina e Roma sono in contatto per tentare di portare a termine alcune operazioni che siano vantaggiose per entrambi i club. Come è noto, la Viola ha messo nel mirino Florenzi, Schick e Spinazzola. Tre giocatori che i giallorossi non ritengono affatto incedibili, ma per i quali tenteranno di guadagnarci o in tema di plusvalenze, o con l’inserimento di contropartite gradite allo staff tecnico e dirigenziale.

Stando alle ultime indiscrezioni in possesso di Asromalive.it, dalla Capitale hanno di recente ribadito il proprio interessamento per Gaetano Castrovilli e per Dusan Vlahovic. Se la concorrenza e la fermezza di Commisso rendono abbastanza complicato arrivare al giovane centrocampista, diverso è il discorso per l’attaccante serbo e nelle prossime settimane la Roma proverà ad imbastire uno scambio a tre: Florenzi e Schick (o Spinazzola nel caso in cui il ceco dovesse essere acquistato dal Lipsia) in viola per portare il giovane attaccante nella Capitale.”

In realtà, da quello che ci risulta, la Fiorentina non ha intenzione di privarsi di Dusan Vlahovic, talento classe 2000. Al massimo, quello che può essere valutato è un possibile prestito, ma sicuramente questa formula non interessa alla società di James Pallotta