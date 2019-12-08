La Fiorentina segue Florenzi per gennaio. L'esterno giallorosso potrebbe partire in prestito

Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport Florenzi è destinato a lasciare la Roma. Conferme ne arrivano dalle scelte di Fonseca, visto che venerdì nonostante l'infortunio di Santon è stato fatto...

Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport Florenzi è destinato a lasciare la Roma. Conferme ne arrivano dalle scelte di Fonseca, visto che venerdì nonostante l'infortunio di Santon è stato fatto entrare Spinazzola e non lui. L'esterno giallorosso potrebbe andar via con la formula del prestito anche per non perdere l'occasione di poter essere tra i convocati per l'Europeo 2020. Fiorentina, Cagliari e Sampdoria sono pronte ad accoglierlo.