In estate possibile asso caldo Firenze-Roma. Florenzi è di rientro da Valencia mentre Spinazzola è in uscita perché non ha molto legato con Fonseca. Se l’Europeo 2020 si fosse giocato regolarmente, entrambi avrebbero avuto ottime chance di andarci. I prossimi mesi, se Florenzi e Spinazzola avranno messo in fila gare da titolari, potrebbero quindi esserlo anche all’Europeo. Lo riporta La Nazione.