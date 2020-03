L’intermediario di calciomercato e Direttore Sportivo, Stefano Antonelli è intervenuto ieri sera ai microfoni di Toscana TV nel corso di “Casa Viola” condotto da Lucia Petraroli. Ecco le sue dichiarazioni:

“Florenzi alla Fiorentina? Non la vedo un’operazione fattibile perché sulla fascia destra i viola hanno investito tanto per Lirola e sarebbe sbagliato scartarlo. A meno che Florenzi non venga preso come mezz’ala ma non ricopre quel ruolo da anni”.