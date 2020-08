Resta sempre viva per la Fiorentina la pista che conduce ad Alessandro Florenzi, rientrato alla Roma dal prestito di sei mesi al Valencia. Il suo futuro? Dipenderà dalla nuova dirigenza. Difficile però che possa essere utilizzato come un’ipotetica pedina nella trattativa per Castrovilli. La Fiorentina non vuole privarsi del suo giovane centrocampista. Anche il Cagliari ha richiesto info sul terzino giallorosso. Lo scrive La Nazione.

