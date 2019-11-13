La Nazione, Florenzi alla Fiorentina? Due grandi fattori possono portare il romanista a Firenze
La Fiorentina inizia a guardare al mercato di gennaio. Il discorso con la Roma potrebbe portare a prendere in considerazione il prestito di Alessandro Florenzi. Due elementi favorevoli ai viola: la pr...
La Fiorentina inizia a guardare al mercato di gennaio. Il discorso con la Roma potrebbe portare a prendere in considerazione il prestito di Alessandro Florenzi. Due elementi favorevoli ai viola: la presenza di Montella, che lanciò il centrocampista in Serie A, e l’agente Lucci, che con i gigliati ha realizzato operazioni molto importanti, che come riporta La Nazione, possono essere due fattori determinanti per portare a buon fine la trattativa.
https://www.labaroviola.com/sky-sport-di-marzio-rivela-contatti-tra-la-fiorentina-e-florenzi-a-gennaio-potrebbe-andare-a-firenze-il-ruolo/86289/
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