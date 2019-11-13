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La Nazione, Florenzi alla Fiorentina? Due grandi fattori possono portare il romanista a Firenze

La Fiorentina inizia a guardare al mercato di gennaio. Il discorso con la Roma potrebbe portare a prendere in considerazione il prestito di Alessandro Florenzi. Due elementi favorevoli ai viola: la pr...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 novembre 2019 16:27
La Nazione, Florenzi alla Fiorentina? Due grandi fattori possono portare il romanista a Firenze -
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La Fiorentina inizia a guardare al mercato di gennaio. Il discorso con la Roma potrebbe portare a prendere in considerazione il prestito di Alessandro Florenzi. Due elementi favorevoli ai viola: la presenza di Montella, che lanciò il centrocampista in Serie A, e l’agente Lucci, che con i gigliati ha realizzato operazioni molto importanti, che come riporta La Nazione, possono essere due fattori determinanti per portare a buon fine la trattativa.

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