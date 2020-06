Gli ultras della Fiorentina e le associazioni dei tifosi hanno presentato un comunicato dove si annuncia una manifestazione per venerdì prossimo da parte di tutti i tifosi viola. Un’unione per realizzare il nuovo stadio della Fiorentina. Joe Barone sta portando avanti la pista che porta a Campi Bisenzio e ieri ha incontrato il sindaco Fossi.

Commisso e Firenze stanchi di aspettare quindi se dal Comune di Firenze non arriveranno degli aggiornamenti nelle prossime ore per poter far rientrare in partita il suolo di Firenze, i gigliati si muoveranno su Campi. Lo riporta Repubblica.