“Commisso è deluso, qui in America è tutto semplice – ha detto il giornalista Massimo Basile a Radio Bruno – consideriamo che ci sono km di deserto dove costruire. Commisso prevedeva di parlare oggi poi il rinvio a giugno del bando ha posticipato la sua presa di posizione. L’accelerata su Campi Bisenzio è arrivata quando il bando si stava per chiudere, è stato un segnale forte per Nardella. La dirigenza della Fiorentina ha capito che non esistono possibilità al Franchi, lui vuole lasciare qualcosa alla città che sia legato alla Fiorentina e alla sua persona”.