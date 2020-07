“Mi sto muovendo per il nuovo stadio – ha detto al Corriere Fiorentino il sindaco di Firenze Nardella – l’unica strada percorribile è Campo di Marte. Ho fiducia nel restyling del Franchi, ora serve una norma che con tempi e costi ragionevoli permetta la ristrutturazione ad un privato. Ipotesi Campi? Non posso trattenere la Fiorentina a Firenze per forza ma ritengo che essa debba rimanere nel nostro comune. Non ho inserito comunque veti”.