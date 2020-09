Sind. Campi: “Stop al campanilismo, alla Fiorentina serve uno stadio per fare il salto di qualità”

“Emendamento sugli stadi? Va capito come ricade sul mondo Fiorentina – ha detto Emiliano Fossi sindaco di Campi Bisenzio a Radio Bruno -. Se esso risponde alle esigenze viola va tutto bene, basta campanilismo, non ci interessa ciò. Se non dovesse andar bene noi ci siamo. L’importante è che la Fiorentina abbia lo stadio che si merita, che gli permetta di fare quel salto di qualità. La scelta spetta a Commisso e all’intera società. Tra la pista dell’aeroporto e lo stadio, qualora si vada sull’opzione Campi, non c’è nessuna incompatibilità”.

DALLA GERMANIA, IL LIPSIA INSISTE PER VLAHOVIC, TENTERÀ UN NUOVO ASSALTO. PER IACHINI PERÒ…