“Stadio della Fiorentina? Importante – ha detto Emiliano Fossi, sindaco di Campi Bisenzio a Targettopoli – , perchè incrementando i ricavi permetterebbe alla Fiorentina di essere più competitiva, non solo dal punto di vista sportivo. Noi siamo a disposizione di Firenze, non vogliamo scippare qualcosa. Se le ipotesi di Firenze non andranno a buon fine la Fiorentina sa che a Campi una possibilità c’è. Non dobbiamo denigrare le soluzioni, ma rafforzarci. Campi non è una terra di nessuno, ci sono attività importanti, lì poco distante c’è uno dei centri commerciali più importanti d’Italia e tante altre aziende. Rafforzare la mobilità nell’area dove potrebbe essere realizzato il nuovo stadio si può fare con facilità. Ci sono tre elementi da migliorare, la viabilità con il raddoppio di Viale Allende, l’arrivo della tramvia e il casello autostradale. Queste cose le abbiamo già viste con la Fiorentina, anche loro sono a conoscenza dell’iter sanno le nostre fragilità e le potenzialità, le polemiche indeboliscono soltanto tutti, la cosa peggiore sarebbe non fare nulla”.