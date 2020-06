Dalle porte di Scandicci fino alla Fortezza, poi nel piazzale dietro la Maratona anche quattro grandi gru messe in moto, metafora di come la tifoseria viola sia stanca di sentir parlare di uno stadio che cade a pezzi ma che per la Sovrintendenza è un monumento. È anche questo, d’altronde, uno degli aspetti più criticati dai leader della curva che prendono la parola poco prima delle 21.

Una lunga serie di promesse, la speranza (vana) di veder nascere un nuovo impianto alla Mercafirdurante l’era Della Valle, infine l’arrivo di Commisso: fino a oggi la tifoseria non si mai era schierata così apertamente, adesso qualcosa è cambiato. Non vogliono più promesse, i tifosi, bensì la certezze che tutte le componenti si diano da fare per il bene della Fiorentina e per rendere lo stadio più confortevole per chi lo vive ogni domenica. Il sostegno espresso su decine di striscioni è sempre più forte, i tifosi si fidano della voglia d’investire di Commisso e per questo sono al suo fianco.

Nessuno vuole schierarsi tra le due ipotesi in discussione, il Franchi e Campi Bisenzio, qualche riferimento al sindaco Nardella risuona tra i motorini che parcheggiano ai campini (più tardi appare anche uno striscione, firmato U.V.73, che recita: «Nardella con Rocco stai facendo una Pessina figura»), qualcun altro invece indossa magliette pro Campi, mentre qualche metro più in là, di fronte ai giardini del Campo di Marte, le stesse gru del piazzale appaiono su uno striscione mentre abbattono le discusse scale elicoidali del Franchi.

La manifestazione è pacifica, nessuno ha intenzione di toccare lo stadio con le gru che restano accese ma ferme, eppure è evidente la stanchezza dei tifosi costretti a vivere le pecche di un impianto vetusto ma al tempo stesso bloccato dai Beni Artistici.

Corriere fiorentino