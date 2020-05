Secondo il Corriere Fiorentino, Commisso sulla questione stadio è stanco di aspettare e presto è disposto ad esporsi. Il patron ha capito che è quasi impossibile investire a Firenze.

Resta così in piedi solo la terza via, Campi Bisenzio. I contatti infatti tra il dg viola Barone ed il sindaco Fossi si sono intensificati. L’accordo economico tra la famiglia Fossi proprietaria dei terreni e Commisso sembrerebbe già raggiunto per 5 milioni. I tempi si accorcerebbero perché non serve un bando pubblico.