Sindaco Campi: “Con Commisso incontro normale. Tocca alla Fiorentina decidere se fare lo stadio”

Emilano Fossi, sindaco di Campi Bisenzio, ha incontrato il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, queste le sue parole dopo il faccia a faccia con il patron viola:

“E’ stato un incontro cordiale, per aggiornare la situazione, non ci sono novità sostanziali. Era da un po di tempo che non ci vedevamo, era importante farlo, per fare il punto della situazione. La decisione se fare il nuovo stadio della Fiorentina spetta alla società viola, qualsiasi scelta venga fatta, le istituzione lavoreranno insieme per portare avanti questa scelta, dobbiamo essere compatti. Noi, il comune di Firenze e la Regione Toscana. Ho già sentito il sindaco Nardella su questo punto e non ci saranno problemi. Da tifoso esco contento da questo incontro perchè vedo una società con idee chiare. Kokorin? Mi hanno detto che è un bel giocatore”

KOKORIN: “A PRANDELLI HO DETTO CHE VOGLIO GIOCARE A DESTRA, CI VORRA UN MESE PER AMBIENTARMI”