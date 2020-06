Non sono arrivate ufficiali dichiarazioni dal Comune di Firenze dopo la manifestazione di ieri ma questo è quanto si vocifera da ambienti vicini a Nardella “la nostra linea è chiara, si lavora per il Franchi”. “Un segnale non ostile, la priorità dei tifosi sembra essere il Franchi”. I tifosi viola però sono sedotti dall’idea nuovo stadio a Campi Bisenzio, a luglio l’emendamento del decreto semplificazione è atteso in parlamento, cosa deciderà poi il presidente viola? Lo riporta Repubblica.