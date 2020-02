Commisso si è reso conto che Firenze non era preparata ad accogliere un nuovo stadio: anche le altre offerte dei vari sindaci hanno vincoli. Ristrutturazione del Franchi? È irrealizzabile: la Soprintendenza vuole che Commisso investa centinaia di milioni accettando i vincoli sulle curve e senza diventarne proprietario. L’ipotesi Campi Bisenzio resta in piedi ma non sembra percorribile: problemi di destinazione d’uso dei terreni porterebbero ad anni di procedure. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.