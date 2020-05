La Fiorentina sta puntando forte su Campi Bisenzio per la costudissi One di un nuovo stadio. Barone ieri ha avuto mandato di approfondire i contatti ed ha incontrato i proprietari dei terreni sui quali potrebbe sorgere il nuovo impianto, ancora nessuna firma, ma c’è fiducia.

Secondo Repubblica per ora alternative a Campi non ce ne sono. La famiglia Casini è disposta a cedere i terreni così come il sindaco Fossi pronto ad accelerare tutte le questioni relative alla burocrazia. Per i 35 ettari selezionati, il prezzo è di 5 milioni. I tempi? Per le autorizzazioni ci vorrà circa un anno. Il nuovo impianto potrebbe essere la nuova casa della Fiorentina dalla stagione 2023-2024.