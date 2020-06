Nardella: “Stadio a Campi? Nessun veto. Sbagliato criticare l’idea di un impianto fuori Firenze”

“Stadio a Campi Bisenzio? Non ci sono veti – ha detto il sindaco di Firenze e della città metropolitana a La Nazione – Siamo pronti a valutare in modo serio un progetto fuori Firenze. Futuro della città metropolitana? È una cosa miope ridurre il tutto alla questione stadio a Campi ma è sbagliato criticare a priori l’idea di costruire uno stadio fuori dal comune di Firenze”.

“Franchi? Ovvio che per me è la priorità – ha aggiunto – è la casa della Fiorentina, non possiamo permetterci di lasciarlo abbandonato a se stesso. Vedremo cosa sarà possibile fare dopo che la legge passerà in parlamento.