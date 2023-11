La Fiorentina fa entrare gratis allo stadio i cittadini di Campi Bisenzio. In settimana donati beni e aiuti

Il Sindaco di Campi Bisenzio Andrea Tagliaferri, ringrazia la società ACF Fiorentina per aver omaggiato i cittadini di Campi Bisenzio ad assistere alla partita di Campionato Serie A TIM s.s. 23/24 in programma Domenica 12 novembre 2023 ore 15:00 tra ACF Fiorentina VS Bologna FC: ” Esprimo profonda gratitudine verso l’ ACF Fiorentina, non solo per l’aiuto materiale arrivato in questi giorni ma anche per questo gesto che dimostra vicinanza alla nostra comunità pesantemente colpita dall’alluvione.”

