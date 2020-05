“La Fiorentina ha l’opzione sui terreni di Campi per il nuovo stadio? Esso interferirebbe con la nostra nuova pista – ha detto Roberto Naldi, il neo amministratore delegato di Toscana Aeroporti a Repubblica – . Se quest’ipotesi dovesse procedere, non risparmieremo energie ed agiremo per vie legali a tutela del nostro investimento. Il posizionamento dello stadio a Campi Bisenzio interferisce sulle rotte di decollo del nostro progetto della pista, l’abbiamo già verificato. Serve rispetto per l’investimento aeroportuale, esso viene prima dello stadio”.