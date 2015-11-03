Notizie Toscana Aeroporti Fiorentina

Corriere Fiorentino, nuovo stadio a Campi? C'è l'ostacolo aeroporto, chi vincerà questa gara?
02 giugno 2020 10:44
Toscana Aeroporti: "Lo stadio a Campi bloccherebbe la nuova pista di Peretola. Pronti alla guerra per vie legali"
31 maggio 2020 11:29
La replica di T. Aeroporti a Fossi: "Lo stadio non va usato in modo pretestuoso contro la nuova pista"
18 ottobre 2019 22:36
Toscana Aeroporti e Fiorentina partner commerciali fino alla fine del campionato. Il comunicato
09 ottobre 2018 12:04
"Toscana Aeroporti investe nella Fiorentina". Ma arriva la pronta smentita
05 giugno 2018 10:26
Archivio