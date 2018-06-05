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La Nazione, Toscana Aeroporti il nuovo sponsor. Porterebbe anche il nuovo centro sportivo a Castello

Secondo quanto riportato da La Nazione nell’edizione odierna, Toscana Aeroporti sarà il nuovo sponsor principale della Fiorentina a partire dalla prossima stagione. Un sodalizio non da poco visto e co...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 giugno 2018 08:13
La Nazione, Toscana Aeroporti il nuovo sponsor. Porterebbe anche il nuovo centro sportivo a Castello -
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Secondo quanto riportato da La Nazione nell’edizione odierna, Toscana Aeroporti sarà il nuovo sponsor principale della Fiorentina a partire dalla prossima stagione. Un sodalizio non da poco visto e considerato che, potrebbe portare il nuovo centro sportivo viola a Castello nei 123 ettari che la società aeroportuale dovrebbe acquistare a breve consegnando alla Fiorentina i 20 ettari necessari. Una zona che non disterebbe poi tanto dalla Mercafir dove si punta a fare il nuovo stadio.

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