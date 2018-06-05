"Toscana Aeroporti investe nella Fiorentina". Ma arriva la pronta smentita

Dopo la rottura del sodalizio con Folletto (Worwerk) la Fiorentina è alla ricerca di uno sponsor. Come vi avevamo riportato La Nazione aveva affermato che il nuovo main sponsor poteva essere Toscana A...

Dopo la rottura del sodalizio con Folletto (Worwerk) la Fiorentina è alla ricerca di uno sponsor. Come vi avevamo riportato La Nazione aveva affermato che il nuovo main sponsor poteva essere Toscana Aeroporti. Il quotidiano fiorentino vedeva questo come il primo passo di un sodalizio che è destinato a durare nel tempo. La trattativa secondo il quotidiano era a buon punto e Toscana Aeroporti si era detta disponibile anche a forme di collaborazione con ingresso graduale nella Fiorentina.

Però dalla società arriva la smentita, tramite comunicato, all’indiscrezione pubblicata stamani da La Nazione. I contatti effettivamente ci sono stati, ma erano indirizzati verso una sponsorizzazione minore. La “fuga di notizie” avrebbe però fatto saltare anche questa possibilità.