Torna in ballo diverse ipotesi sul nuovo stadio della Fiorentina, la prima è Campi Bisenzio. I tecnici, sono già al lavoro come aveva detto Barone, così come l’amministrazione comunale di Campi per la variante urbanistica e la valutazione d’impatto ambientale. La sfida dov’è? Sulle tempistiche. Barone infatti ha detto Vogliamo arrivare ad una decisione il prima possibile, vediamo chi lo farà”. Nardella ha ribadito che la priorità è il restyling del Franchi ma serviranno anche altre ipotesi. Queste magari arriveranno proprio quando Commisso tornerà a Firenze “presto” ha detto il dg Joe Barone. Lo riporta il Corriere dello Sport.